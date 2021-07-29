﻿﻿﻿﻿A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu 3. maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Tokyo 2020’ye son olimpiyat şampiyonu Çin’i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan Ay-Yıldızlı ekip, 2. karşılaşmada Avrupa’nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya’ya 3-1 yenildi. A Milli Takım , B Grubu’ndaki 3. maçını FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile yapacak.

Milliler, B Grubu’nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak. Türkiye, Milletler Ligi'nde ABD'yle karşılaşmış ve rakibine kaybetmişti.

Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ariake Arena'da oynanacak Türkiye - ABD maçı bugün TSİ 15.45'te başlayacak. TRT SPOR’dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşma ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

B Grubu puan durumu :

1- ABD / 6 puan

2- İtalya / 6 puan

3- TÜRKİYE / 3 puan

4- ROC / 3 puan

5- Çin / 0 puan

6- Arjantin / 0 puan

Not: İlk 4 gruptan çıkacak.