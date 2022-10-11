Türkiye-ABD voleybol maç sonucu: 0-3

Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 2. tur F Grubu'nu 3. sırada bitiren ve çeyrek finale çıkma hakkı elde eden A Milli Kadın Milli Takımımız, F Grubu'nu 2. sırada bitiren ABD ile karşılaştı.

İkinci turda son olimpiyat şampiyonuna 3-1 kaybeden Filenin Sultanları, güçlü rakibini çeyrek finalde de deviremedi ve Polonya’nın Gliwice kentindeki Gliwice Arena’da oynanan karşılaşma ABD'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada en skorer oyuncumuz 16 sayıyla Ebrar Karakurt olurken, ABD'de Ali Fratti de 18 sayıyla etkili oldu.

B Grubu’nu lider olarak bitirip son 16’ya yükselen Milli Takımımız, ikinci turda F Grubu’nda Almanya ve Kanada maçlarından sahadan galip ayrılırken, ABD ile Sırbistan karşısında mağlup olmuştu. F Grubu’nu üçüncü sırada Sırbistan ve ABD’nin arkasında bitiren milli takım, çeyrek finalde ABD engelini aşamadı. Sultanlar, galibiyet alsaydı tarihinde ilk kez dünya yarı finaline kalmayı başaracaktı ve 2010'da elde edilmiş 6.'lık derecesini de geride bırakmış olacaktı.

Salon: Gliwice Arena

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Rene Karina Noemi (Arjantin)

Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L), Aylin (L) (Elif, Meryem, Meliha, Derya, İlkin)

ABD: Washington, Poulter, Frantti, Ogbogu, Drews, Robinson-Cook, Wong-Orantes (L) (Cuttino, Wilhite, Hentz, Carlini, Tapp,Bajema)

Setler: 22-25, 15-25, 20-25

Süre: 1 saat 13 dakika (28, 21, 24)