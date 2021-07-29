Türkiye - ABD voleybol canlı

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu 3. maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Tokyo 2020’ye son olimpiyat şampiyonu Çin’i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan Ay-Yıldızlı ekip, 2. karşılaşmada Avrupa’nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya’ya 3-1 yenildi. A Milli Takım , B Grubu’ndaki 3. maçını FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

Jordan Thompson'ın sayılarıyla etkili başlayan ABD, 10-5'lik üstünlüğü yakalamıştı fakat sonrasında Filenin Sultanları, Zehra ve Ebrar'ın etkili oyunuyla durumu 13-12'ye getirerek farkı 1'e indirdi. ABD, Jordan Thompson ve Jordan Larson ile etkinliğini sürdürerek 19-14'lük skorla farkı yeniden 5'e çıkardı. Hande Baladın ve Zehra Güneş'in sayıları sonrası skor 20-17'ye gelirken ABD, mola almak durumunda kaldı. Kalan bölümde Milli Takımımız, 21-19 ile farkı 2'ye kadar indirse de ABD, ilk seti 25-19 ile önde tamamladı.

İlk set sonucu: Türkiye 19-25 ABD (0-1)

İkinci sete etkili başlayan Filenin Sultanları, Zehra'nın üst üste blok sayılarıyla setin ilk bölümünde 4-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Fakat sonrasında Akinradewo ve Haleigh Washington ile etkili olan ABD, 10-8 ile öne geçmeyi başardı. Jordan Thompson'ın da yeniden devreye girmesiyle ABD, skoru 13-9'a getirdi ve Milli Takımımızda Giovanni Guidetti'nin molası geldi. Mola sonrası Meryem Boz'un sayıları ve yine Zehra Güneş'in blok sayısıyla etkili olan Filenin Sultanları, skoru 13-12 yaptı. Sonrasında Larson ile etkili olan ABD, farkı yeniden açarak skoru 18-14'e getirdi. Seti de ABD, 25-20 ile kazanarak durumu 2-0 yaptı.

İkinci set sonucu: Türkiye 20-25 ABD (0-2)

Eda Erdem Dündar ve Meryem Boz ile etkili başladığımız üçüncü sette 12-7 ile üstünlüğü yakaladık. Sonrasında farkı daha da açan Filenin Sultanları, Şeyma Ercan'ın sayısıyla 20-13'lük üstünlüğü yakaladı. Son bölümde Meryem Boz ve Hande Baladın ile etkili olan Millilerimiz, seti 25-17 kazanmayı başardı.

Üçüncü set sonucu: Türkiye 25-17 ABD (1-2)

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ABD'den set alan ilk takım olmayı başardı.

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Milliler, B Grubu’nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak. Türkiye, Milletler Ligi'nde ABD'yle karşılaşmış ve rakibine kaybetmişti.

Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ariake Arena'da oynanan Türkiye - ABD maçı bugün TSİ 15.45'te başladı. TRT SPOR’dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelen karşılaşma ile ilgili tüm detaylar Fanatik.com.tr'de.

B Grubu puan durumu :

1- ABD / 6 puan

2- İtalya / 6 puan

3- TÜRKİYE / 3 puan

4- ROC / 3 puan

5- Çin / 0 puan

6- Arjantin / 0 puan

Not: İlk 4 gruptan çıkacak.