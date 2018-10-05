Türkiye A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Sürpriz isim...

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu kararını verdi ve listeyi oluşturdu. Rumen teknik adam, Bosna Hersek ile oynanacak hazırlık maçı ve Rusya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı.

İşte A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu:

Kaleci: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

Orta Saha: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Demir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal