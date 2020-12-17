Türkiye Futbol Federasyonu ile dünyanın en büyük 5 akıllı telefon üreticisi arasında yer alan Vivo arasında "A Milli Takım Ana Sponsorluğu" anlaşması imzalandı. Covid-19 sağlık tedbirleri kapsamında online olarak düzenlenen imza töreni ve basın toplantısına TFF Başkanı Nihat Özdemir, vivo Türkiye CEO'su Andrew Liu, TFF Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım futbolcusu Mert Günok ve Vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu Kıran katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çin'in ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, “Onlarla yaptığımız maç sonrası dünya üçüncüsü olmuştuk. Bize olan destekleri için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin duruşunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Oyuncu arkadaşlarımızın da çok büyük katkısı var. Uluslararası firmaları da sponsor olarak katmış durumdayız. Kötü bir dönemde iyiye gittiğimize işaretler. İnşallah birlikte çok daha güzel günler geçiririz. Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda başarılı oluruz” dedi.

Nihat Özdemir: "Dünyanın en önemli markalarının desteğiyle Dünya Kupası'na katılacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, imza töreninde TFF olarak çok önemli bir iş birliğine imza attıklarını ifade ederek şu konuşmayı yaptı:

"Öncelikle imza törenimize online olarak katılan, bizleri ekranları başından izleyen herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bugün futbola değerli yatırımlar yapan, uluslararası bir marka ile önemli bir iş birliğine imza atmanın sevincini yaşıyoruz. Salgın nedeniyle bir arada değiliz ancak yeni nesil teknolojinin bize sunduğu imkânlarla lansmanımızı gerçekleştiriyoruz.

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Vivo, bugün atacağımız imzayla, gurur kaynağımız A Milli Takımımızın ve Federasyonumuzun ana sponsoru ve 'akıllı telefon ortağı' olacak.

Bildiğiniz gibi, Milli takımımızın başarıları, global şirketlerin de ilgisini çekmeye başladı. Federasyonumuz bugüne kadar hep dünyanın en önemli markaları ile yola çıktı. İlk kez Çin menşeili bir iş ortağımızla çalışmanın heyecanını yaşayacağız. Son nesil teknolojinin öncüsü Vivo ile bizleri çok önemli başarılara taşıyacağına inandığımız bir yolculuğa çıkıyoruz.

Küresel bir teknoloji şirketi olan Vivo'nun üç ay önce Türkiye pazarına açılma kararı, bizleri çok önemli hedefler için buluşturdu. Güçlü bir markanın ülkemize verdiği değer ve Milli Takımımıza desteğinden dolayı çok mutluyuz. Türk futboluna ilgileri ve destekleri için teşekkür ediyor, sponsor ailemize 'hoş geldiniz' diyorum.

Yaptığımız bu güç birliği, Dünya Kupası Elemeleri ve EURO 2020 finalleri öncesinde millîlerimize ekstra motivasyon kaynağı olacak. İş ortaklığımız iki yılla başlıyor ancak bu birlikteliğin daha uzun dönemler devam edeceğini umuyorum."

"Bizim Çocuklar'a güveniyoruz"

Salgın sürecinin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini sözlerine ekleyen Nihat Özdemir, "Bütün dünya gibi ülkemiz de salgın sürecinin olumsuz etkilerini yaşıyor. Ancak biz Futbol Federasyonu olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmak için çaba gösteriyoruz. Pandemiye rağmen, A Milli Takımımızın EURO 2020 finallerine kalmasıyla birlikte sponsor gelirlerimizi yüzde 42 oranında artırdık. Bu süreçteki beşinci sponsorumuz Vivo oldu. Şenol Güneş Hocamızın önderliğinde yazacağımız yeni başarı hikayeleriyle hem büyük gurur yaşıyor hem de Türk futbolunun önünü açacak yeni anlaşmalara imza atıyoruz. Yetenekli ve ortaya karakter koyan bir takımımız var. 'Bizim Çocuklar'a çok güveniyoruz. Önümüzdeki mart ayı ile birlikte 2022 Dünya Kupası heyecanını yaşamaya başlayacağız. Elemelerde, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleştik. Grup birincisi olarak finallere katılmayı çok arzuluyoruz. En güçlü rakiplerimiz olarak Hollanda ve Norveç'i görüyoruz. Elemelere bu iki takımla art arda oynayacağımız maçlarla başlayacağız. İki ülkeyi daha önceki senelerde yendik, yine yeneceğimize inanıyorum. Diğer rakiplerimizi de asla hafife almayacağız ve bu zorlu gruptan çıkmak için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Finallerin ilk defa Orta Doğu'da yapılacak olması, kupanın dost ülke ve stratejik ortağımız Katar'da düzenlenmesi, bizler için ayrı bir önem taşıyor. İnşallah 2018 Dünya Kupası'nın sponsorlarından, 2022 Dünya Kupası'nın da destekçisi olan yeni iş ortağımız Vivo ile birlikte Katar'da yerimizi alacağız. Tüm motivasyonumuz, tüm çalışmalarımız, 2021 ve 2022 yılında Türk futbolunun Avrupa'da ve dünyada başarılarıyla konuşulması içindir. Birlik ve beraberlik içerisinde, halkımızın desteği ve sponsorlarımızın itici gücüyle bu hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkan ve gördüğü tedavinin ardından iyileşen Nihat Özdemir, "Covid-19 tedavi sürecimde, beni yalnız bırakmayan, arayan, soran, mesaj atan ve mesaj yayınlanan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bu mücadelede tüm ülkemize başarı diliyorum" açıklamasını yaptı.

İmzalar dijital atıldı

Yapılan konuşmaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile vivo Türkiye CEO'su Andrew Liu tarafından imzalar dijital olarak atıldı.

İmza töreninde TFF Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu Kıran'a A Milli Takım forması takdim edildi.

Yapılan anlaşma ile vivo, A Milli Takım'ın "Ana Sponsoru" ve "Resmi Akıllı Telefon Ortağı" oldu. Daha önce FIFA 2018 Dünya Kupası'nın ana sponsorları arasında yer alan vivo, Türkiye Erkek Futbol Milli Takımı haricinde, FIFA 2022 Dünya Kupası ve EURO 2020 turnuvalarının da resmi akıllı telefon ortağı.. Dünyanın en büyük 5akıllı telefon üreticisi arasında yer alan vivo, Türkiye pazarına yaptığı iddialı girişin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ile yaptığı iş birliği ile A Milli Futbol Takımı'nın Ana Sponsoru oldu.