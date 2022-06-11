FIFA Sıralaması'nda 94. sıradaki Luc Holtz'un takımında Rodrigues, daha önce ülkemizde Ankaragücü'ndeydi ve geçen sezonu Eyüpspor'da tamamladı. 26 yaşındaki forvet, 45 maçta 11 golle şu anki aday kadronun en skorer oyuncusu konumunda. Onun dışında yine Eyüpspor'dan Olivier Thill ile Almanya'da Mainz'de forma giyen Leandro Barreiro, orta alanın önemli futbolcuları. İngiltere'de Huddersfield'in kadrosunda yer alan ofansif orta saha Danel Sinani, 2-0 kazanılan Litvanya maçında gollere imzasını atmıştı.

Teknik direktör Luc Holtz 12 yıldır görevde

Grubumuzda Faroe Adaları ve Litvanya ile kıyasladığımızda en dişli takım, kesinlikle Lüksemburg. Daha önce Lüksemburg'un U21 Takımı'nı çalıştıran Luc Holtz, 12 yıldır ülkesinin A Milli Takımı'nın başında yer alıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Grubu'nda üçüncü İrlanda'nın 9 puanla averajla hemen arkasında yer alan rakibimiz, İrlanda'yı o dönem deplasmanda Gerson Rodrigues'in golüyle 1-0 yenerek büyük bir sürprize imzasını atmıştı. 2020-21 Uluslar Ligi'nde C Ligi'ni 13 puanlı Karadağ'ın 3 puan gerisinde ikinci bitiren Lüksemburg, lideri deplasmanda 2-1 yenmiş, sahasında 1-0 kaybetmişti.