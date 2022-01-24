A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bu haftaki birçok karşılaşmayı tribünden takip etti. Son olarak dün oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında yerini alan Alman teknik adam, bu karşılaşmada notlarını aldı. Stefan Kuntz, yayıncı kuruluş beIN Sports'un sorularını yanıtladı.

İşte Alman teknik adamın öne çıkan açıklamaları:

Yavaş yavaş gözlemleme etabını aşıyoruz. Bazı isimler belki martta bünyemize dahil olabilir. Hemen Portekiz maçına hazırlanmamız gerekiyor. Hangi kriterlere göre oyuncu seçiyorsunuz diye sorarsanız, geçmişte kalan bazı performanslar var, güncel performanslar var ve takım ruhuna nasıl adapte olacağını düşünüyorsunuz. Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'la ilgili Düsseldorf'tan bazı insanlara danıştım. İnanılmaz karakterli oyuncular diye cevap verdiler bana. İlk düşündüğüm şey, takım ruhunu kısa zamanda nasıl yerleştirebilirim diye düşündüm. Bu bizim için bir problemdi.

Konsantre olamıyorduk, mental anlamda güçlü değildik, maçlarda geri dönüş yapamıyorduk... Bu noktada ben de biraz odaklandım. Burada doğru bir karışım ve denge bulunmalı. Takım ruhu, taktik beceriler, fizik kondisyon gibi farklı konularda dengeyi bulmak lazım.

Nasıl atak yapmalısınız, bekleyerek mi, topu alıp mı, sürekli presle aktif mi? Bunlar arasında seçim yapmak gerekiyor. Oyuncularla bunları konuşuyorum. Bizim için de çok önemli. Çok iyi hazırlanmak istiyoruz mart ayındaki Portekiz maçına.

Şu süreç içerisinde herhalde canlı izlemediğim takım yok gibi bir şey. Hangi koşullarda yargılayacağınız önemli oyuncuları. Basit bir seviyede mi yoksa büyük oyuncularla zor liglerde mi oynuyorlar? Daha sonra aralarında karşılaştırma yapıyorsunuz.

Daha fazla esneklik verir mi taktik açıdan diye düşünüyorsunuz. Yaklaşık 6 yeni oyuncu oldu 4 maçta oynattığım. Daha sonra gelecek jenerasyonun da çok özel olacağını düşünüyorum.

Benim için öncelikli olan şey hangi oyuncuların hangi pozisyonda oynama becerisine sahip olduğudur. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nu göz önünde bulunduralım, son oynadığı maçlar, milli takımdaki en iyi maçlarıydı bence.

Adım adım gitmek zorundayız. Mümkün olduğunca ileride kurmak istiyorum defans kurgumu. İleri oyuncularınızın da bunu yapabilecek yeteneğe ve isteğe sahip olması gerekiyor. Alman oyuncular her zaman 3. bölgede pres yaparlar ve şiddetli koşular atar, yorulmazlar.

Bunu yapmak istiyorum ama oyuncuların da uygun olması gerekiyor. Portekiz ve İtalya maçlarında belki favori biz değiliz ama takım farklı yüzlerini göstermeyi başarmasını bekliyorum. Rakiplerimize kolay zamanlar yaşatmayacağız. Portekiz'in ne kadar müthiş oyunculara sahip olduğunu çok iyi biliyorum. Maç planınızla diş geçiremeyeceğiniz yaratıcılıklar sergileyebiliyorlar. Deneyimli bir takıma karşı oynayacağız ama genç Türk takımımız da mücadele edecek.

Uğurcan kalede net ama diğer kaleciler de çok yetenekli. Dün Uğurcan çok iyiydi. 2-3 hafta önce biraz dikkati dağınıktı ama bu genç oyuncularda zaman zaman ortaya çıkan bir sorun.

Ferdi Kadıoğlu'nun bizi seçmesi, bize farklı dizilişlerle oynama fırsatı sunabilir.

Türkiye'de oynayan bir oyuncumla görüştüm ve saha dışındaki davranışlarını çok da beğenmedim. Hamit'le konuştum, bu davranışlarıyla ilgili bu oyuncuyla konuşabilir miyiz dedim. Hamit ve diğer arkadaşlarım bize Türk olma şekliyle bazı argümanlar sundular.

Oyuncularımla nerede ne zaman konuşacağım bana kalmış. Kulüp hocaları belki rahatsız olabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlar yeni hocalarla çalışıyorlar. Hocaları yokken ne zaman bulacaksınız diye konuştum. Galatasaray'ın da uzun sürseydi soracaktım.

Dün Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan'ın ne kadar iyi oynadığını gördünüz. Babel'e karşı çok iyiydi. Alttan gelen bu oyuncuların, şans bulabileceğini söyleyebilirim.

Ben, belki milli takım teknik direktörü olarak en iyisi olmayacağım ama her zaman size %100'ümü vereceğim.

Galler ve İskoçya çıkmış olsaydı, Dünya Kupası'na gidiyoruz mu diyecekti insanlar? Onlara karşı daha çok kaybedecek şeyimiz var. Onların çok daha farklı bir oyun anlayış şekli var. Favori olmadan buraya gelerek daha fazla avantaj yaşayabilirsin.

En ufak bir şans elimize geçerse onu değerlendireceğimizden şüpheniz olmasın. Eşleşmelerden gayet memnunum. Sadece elemeler değil, 2024 açısından da bakarsanız biz, bu zorluklarla nasıl başa çıkarız diye düşünürüz.

Türk milleti ve Türk futbolunu diğer uluslarla çok karşılaştıramayız. Her ulusun kendine ait bir futbol kimliği vardır. Alman futbolu, 2000'li yılların başında her kulübün bir akademisi olması zorunluluğunu getirerek işe başladı.

Sadece 2 aydır Süper Lig'i yakından takip ediyorum. Trabzonspor, Avrupa'da oynamamasının avantajını yaşadı diyebilirim ama bu belki hata olabilir. 2 ayda bunları değerlendirebilecek biri değilim.

Berat Özdemir'le ilgili biraz 'Problem Child' problem çocuk sorunu var. Çok yetenekli olduğunu görebiliyorum ama gelişiminde sıkışmış durumda gözüküyor. Trabzonspor'daki arkadaşlarımla da görüşüyorum sebebini...

Türkçe konuşma konusunda istekliyim ama henüz fazla ilerleme kaydedemedim. Latince öğrenmeye başlamıştım ama hiç alışamadım. Türkçe öğrenmek zor ama söz veriyorum vazgeçmeyeceğim. Bir şeyler öğrendim; mesela su içmek istediğimde bardak isteyebiliyorum.