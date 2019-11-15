Türkiye 5. kez Avrupa Şampiyonası’nda!

H Grubu’nu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen A Milli Takım, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak. A Milli Takım, 1996, 2000, 2008 ve 2016’dan sonra EURO 2020’de de mücadele edecek.

Milli Takım, 2016’dan sonra 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına da katılarak bu önemli organizasyonda üst üste ikinci kez yer almayı başardı.

5 yıl sonra yine zafer...

A Milli Futbol Takımımız, İzlanda karşılaşmasıyla 5 yıl sonra Ali Sami Yen yani Türk Telekom Stadı’nda bir maça çıktı. Milliler, bu stattaki son karşılaşmasını 16 Kasım 2014’te Kazakistan ile oynamış, Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz’in golleriyle 3-1 kazanmıştı.

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