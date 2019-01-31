Türkiye 3.’sü olan engelli yüzücülere ödülleri verildi

Türkiye bedensel engelliler yüzme müsabakalarında dereceye giren 2 sporcuya ödülleri verildi.

Geçtiğimiz günlerde Aksaray’da 47 ilden 187 sporcunun katılımıyla yapılan Türkiye Bedensel engelliler Yüzme Şampiyonasında Siirtli Şan Erten ile Haci Çağlar kurbağalama ve sırtüstü kategorilerinde yarışıp Türkiye 3.’sü oldu. Siirt’e dönen Erten ve Çağlar için 100’üncü yıl yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda ödül töreni düzenlendi. Genç yüzücüler ödüllerini Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç’ın elinden aldı.

Burada bir konuşma yapan Olgaç, her bireyin bir engelli adayı olduğunu belirterek, engellilere sahip çıkılması ve onların topluma kazandırılması gerektiğini söyledi. Olgaç, “Aksaray’da yapılan 47 ilden 187 sporcunun katılımıyla bizim iki tane sporcumuz dereceye girdi. Türkiye 3.’lüğünü aldılar. Bu çocuklarımızdan Türkiye birincilikleri ve Avrupa, dünya dereceleri bekliyoruz. İnşallah daha iyi dereceler elde edecektir, ilk defa yarışmaya katılıyorlar. Engelli diye bir şey yoktur, çok güzel dereceler elde ediliyor. İnsan istedikten sonra beceremeyeceği bir iş yoktur” dedi.

Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmek istiyorlar

Sporcuların elde ettiği derecelerin Siirt adına sevindirici olduğunu belirten bedensel ve işitme engelliler yüzme antrenörü Halil Taş, sporcuların ödüllendirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Taş şöyle devam etti:

“Aksaray’da yapılan Türkiye şampiyonasında ilk defa katıldığımız için tecrübesizliğin kurbanı olduk. Burada 3. Olduk. Fakat diğer şampiyonalara çok iyi hazırlanıp üst sıralara gönül rahatlığıyla yükselebilecek güçteyiz. Bizim burada ki amacımız şampiyonada Türkiye’yi birinci derecelerde bitirmek ondan sonra Türkiye’mizi Avrupalarda temsil etmek. Bunu da yapacak güçteyiz. Sıkı bir çalışmaya başladık. Şampiyonadan gelir gelmez hemen antrenmanlara koyulduk ve sıkı çalışmaya aldık çocukları gördüğünüz gibi çocuklar gayet azimli ve istekli bu yönde de umarım yine Türkiye şampiyonasında üst derecelere tırmanacağımıza kesinlikle inanıyorum.”

Şan Erten: “Bayrağı göndere çekmek için daha fazla çalışacağım”

Türkiye 3.’sü olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Şan Erten, hedefinin Avrupa ve dünyada Türk bayrağını göndere çekip İstiklal Marşı’nı okumak olduğunu söyledi. Erten, “Türkiye şampiyonasına katıldım. Sırtüstü ve kurbağalamada 100 metrede Türkiye 3’üncüsü oldum. Siirt’te dönüş yaptık. Sıkı çalışmalarımız var, Halil hoca ile birlikte hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyon olup bayrağımızı göndere çekmek” diye konuştu.

Haci Çağlar adlı sporcu ise, “100 metre kurbağalama 3. Oldum. Hedefim daha çok çalışıp Türkiye ve Avrupa birincisi olmak” şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Erten ve Çağlar'a ödülleri verildi.

İHA