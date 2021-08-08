2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil etti.

1908 ve 2016 yılları arasında gerçekleşen olimpiyatlarda Türk kadın sporcular toplamda sadece 5 madalya kazanırken, Tokyo'da düzenlenen olimpiyatta 5 kadın sporcumuz da madalya elde etti.

Olimpiyat Oyunları tarihinde 41'inci altın madalya yine bir kadın sporcudan, boks branşında Busenaz Sürmeneli'den geldi.

OLİMPİYATLARDAKİ 100. MADALYAMIZ

Taha Akgül, olimpiyat tarihimizdeki 99'uncu madalyayı kazanırken, 100'üncü madalyamız ise karate branşında Ali Sofuoğlu'ndan geldi.

Ayrıca olimpiyatta ilk defa cimnastik, okçuluk ve karate branşlarında da madalya kazandık.

4x100m bayrak takımında tercih edilmeyen milli atlet Oğuz Uyar, 108 kişilik Tokyo kafilemizde yarışmayan tek sporcumuz oldu. Maratonda ise Kaan Kigen Özbilen'in son testi pozitif çıkınca Tokyo'ya götürülmedi.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA MİLLİ TAKIMIMIZIN BAŞARI KARNESİ:

ATLETİZM

Sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı. Bu başarısı Ersu'yu sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi.

Erkekler üç adım atlama elemelerinde milli sporcumuz Necati Er, 17.13'lük atlayışıyla 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndan sonra finale çıkan ilk sporcumuz oldu. (73 yıl sonra)

Kadınlar Cirit atmada mücadele eden Eda Tuğsuz cirit atma seçmelerindeki 62.31m derecesiyle finale kalarak bunu başaran ilk kadın sporcumuz oldu.

5. kez Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Eşref Apak çekiç atmada 17 yıl sonra finale kaldı.

ATICILIK

Erkekler 10m Havalı Tüfek disiplininde olimpiyat tarihimizde ilk defa kota aldık.

Erkekler 10 m Havalı Tüfek disiplininde mücadele eden Ömer Akgün tarihimizde ilk defa finale kaldı ve olimpiyat dördüncüsü oldu.

BOKS

Buse Naz Çakıroğlu kadın boksunda Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu olurken, Busenaz Sürmeneli ise ilk altın madalyayı kazanan boksör olarak tarihe geçti.

CİMNASTİK

Artistik cimnastik branşında takım kotası almadan bireyselde en yüksek sayıda kota alan tek ülke olduk.

Erkeklerde 4 sporcu ile 7 farklı disiplinde finale kalarak tarihte bir ilki gerçekleştirdik.

Ferhat Arıcan paralel bar finalinde bronz madalya elde ederek, bu branşta ülkemize tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.

ESKRİM

Flöre disiplininde İrem Karamete, dünya klasman sıralamasından kota alan ilk eskrim sporcumuz oldu.

GÜREŞ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Yasemin Adar, madalya kazanan ilk kadın güreşçimiz oldu.

Bronz madalya kazanan diğer sporcumuz Rıza Kayaalp, 3 olimpiyat madalyasına ulaşan tarihteki 4. sporcumuz oldu.

OKÇULUK

Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta altın madalya kazanarak Türkiye'ye olimpiyatlardaki ilk madalyasını getirdi.

KARATE

Karate, Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa yer aldı. Toplam 8 disiplinde en fazla bir ülkeden 8 sporcunun katıldığı karate branşında 7 sporcu ile Japonya'dan sonra en fazla sporcu ile katılan ülke olduk. Eray Şamdan gümüş, Merve Çoban bronz, Ali Sofuoğlu bronz ve Uğur Aktaş bronz madalya elde etti.

TEKVANDO

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kadınlarda 4 olimpik sıklette de olimpiyat kotası alırken, ülkemiz ilk kez Olimpiyat Oyunları'nda kadınlarda tüm sıkletlerde katılım sağladı.

Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber ile bronz madalya kazandığımız tekvandoda, böylece üst üste 6. olimpiyattan da madalya ile ayrıldık.

VOLEYBOL

Kadın Voleybol Takımımız; 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, olimpiyat tarihimizde ilk kez gruptan çıkmayı başararak çeyrek finale yükseldi.

YELKEN

Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan, olimpiyat tarihinde Türkiye adına kadınlar 470 sınıfındaki ilk kotayı elde etti.

470 sınıfında Deniz Çınar ve Ateş Çınar ile Finn sınıfında mücadele eden Alican Kaynar, yelken branşında olimpiyatlarda ilk kez finale kalarak madalya turunda yarışma başarısı gösterdiler.

YÜZME

A barajını geçen en fazla sporcu ile katıldığımız Olimpiyat Oyunları oldu.

Yüzmede, kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı. Türkiye, tarihinde ilk defa yüzme bayrak takımı ile olimpiyatlara katıldı.

Okçuluk, karate, cimnastik, kadın güreşi ve boksta olimpiyat tarihimizdeki ilk madalyaları kazandık.