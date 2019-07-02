Ercan ATA/ANKARA, (DHA)- Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2'nci Avrupa Oyunları'nı 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile 24'üncü sırada tamamlayan Türkiye, ilk oyunların gerisinde kaldı. Türkiye, Azerbaycan'da 2015 yılında düzenlenen 1'inci Avrupa Oyunları'nı 6 altın, 4 gümüş ve 19 bronz ile toplam 29 madalya kazanarak, 14'üncü sırada bitirmişti.

ŞAMPİYON DEĞİŞMEDİ

Minsk'te 21 Haziran-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2'nci Avrupa Oyunları'nda 15 spor dalında 50 ülkeden 4 bine yakın sporcu mücadele etti. Türkiye'nin 14 branşta katıldığı oyunlarda birinci olan Rusya 44 altın, 23 gümüş, 42 bronz ile toplamda 109 madalya kazanarak şampiyon oldu. 2015'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki ilk oyunlarda da şampiyon olan Rusya, 79 altın, 40 gümüş, 45 bronz olmak üzere toplamda 164 madalya kazanmıştı.

TÜRKİYE GERİLEDİ, BELARUS ÖN PLANA ÇIKTI

İlk oyunlara göre Türkiye, sıralamada ve madalya sayısında geriledi. İlk oyunları 6 altın, 4 gümüş, 19 bronz olmak üzere toplam 29 madalya ile tamamlayan ay-yıldızlılar, sıralamada 14'üncü basamakta yer almıştı. 2019 Avrupa Oyunları'nda ise Türkiye 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 15 madalya ile turnuvayı 24'üncü sırada tamamladı.

Bu yılki oyunların süpriz ülkesi ise ev sahibi Belarus oldu. Belarus 24'ü altın 69 madalya ile 2'nci, Ukrayna 16'sı altın 51 madalya ile 3'üncü sırada yer aldı.

2015'E GÖRE BAŞARILI BRANŞLAR; JUDO, BOKS VE JİMNASTİK

2019 Avrupa Oyunları'na 110 sporcu ile katılarak 14 branşta mücadele eden ay-yıldızlılarda, 2015 yılına göre bu yılki turnuvada en başarılı dallar judo, boks ve jimnastik oldu. 2015 yılında judoda 2 bronz kazanan milliler, Minsk'te 1 altın aldı. Türkiye, ilk oyunlarda boksta aldığı 2 bronzu ise gümüş madalyaya çevirirken, jimnastikte ise 1 bronzu; 1 gümüş ve 1 bronz madalyaya çıkardı.

KARATE VE GÜREŞ 2015'E GÖRE BAŞARISIZ

2015 yılında Türkiye'nin en başarılı olduğu branşlar güreş ve karatede ise bu kez aynı sonuçlar alınamadı. Bakü'deki oyunlarda karatede 3'ü altın, toplam 9 madalya kazanan milliler, Minsk'te 4 gümüş ve 2 bronzda kaldı. 2015 yılında güreşte 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz toplam 10 madalya kazanan Türkiye, bu yıl 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Belarus'ta düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan Türk sporcular ve branşları şöyle:

Altın madalya: Mikail Özerler (Judo), Buse Naz Çakıroğlu (Boks).

Gümüş madalya: Ali Sofuoğlu, Meltem Hocaoğlu, Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu (Karate), Soner Demirtaş (Güreş), Ahmet Önder (Jimnastik).

Bronz madalya: Süleyman Atlı, Evin Demirhan (Güreş), Dilara Eltemur, Merve Çoban (Karate), (Makaralı Yay Karışık Takım) Yeşim Bostan ve Evren Çağıran (Okçuluk), Jak Ali Harvey (Atletizm), Ferhat Arıcan (Jimnastik).

2023 Avrupa Oyunları, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenecek.



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