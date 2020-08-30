Son dakika haberi...2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, final mücadelesinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu. Belarus’u 3-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başaran Ay-Yıldızlılar, finalde Sırbistan’ı 3-2’yle geçerek altın madalyanın sahibi oldu. İlk seti 25-17 kazanan milliler, ardından 16-25 ve 23-25 kaybedilen setlerde maçta 2-1 geriye düştü. 4. seti 25-16 kazanmayı başaran Ay-Yıldızlılar, final setinde de rakibini 15-10 yenerek durumu 3-2’ye getirdi ve Avrupa Şampiyonu oldu.

Bosna’nın Zenica kentinde oynanan mücadelenin ardından milliler büyük sevinç yaşadı. Millilerde İpar Özay Kurt 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Sude Hacıustafaoğlu 20 sayıyla İpar’ı takip etti. Millilerde Hanife Nur Özaydınlı 9, İlayda Uçak 6, Sude Naz Uzun 3, Elif Su Eriçek 3, Lila Şengün 2, Melisa Ege Bükmen 2 ve Beren Yeşilırmak da 1 sayıyla şampiyonluk maçında skora katkı yapan isimler oldu. Turnuvada Sırbistan ikinci olurken, 3.'lük mücadelesinde Fransa'yı 3-1'le geçen Belarus da 3. oldu.

Türkiye-Sırbistan: 3-2

SALON: H.Smajlovic (B.Hersek)

TÜRKİYE: Nur 9, Lila 2, Sude 20, İlayda 6, İpar 28, Elif Su 3, Gülce (L), Çağla, Beren 1, Melisa 2, Sude Naz 3

SIRBİSTAN: Vrcelj 2, Kocarevic 15, Kurtagic 7, Savic 20, Uzelac 5, Osmajic 5, Gocanin (L), Cvetkovic 4, Savicevic 2, Taubner 4, Tisma

SETLER: 25-17, 16-25, 23-25, 25-16, 15-8