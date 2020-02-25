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Türkiye 16 Yaş Erkek Tenis Milli Takımı, Avrupa 5’incisi

Türkiye 16 Yaş Erkek Tenis Milli Takımı, Avrupa Kış Kupası Finalleri’nde 5. oldu.

25 Şubat 2020, Salı 20:38 Son Güncelleme:
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Türkiye 16 Yaş Erkek Tenis Milli Takımı, Avrupa 5’incisi

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eleme gruplarında ilk 2’ye giren milli takım, 8 ülkenin katıldığı Avrupa Kış Kupası Finalleri’nde mücadele etti.

Fransa’nın Ronchin kentinde düzenlenen organizasyonun açılış turunda İtalya’ya 2-1 yenilen ay-yıldızlı ekip, daha sonra Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti.

Baran Söyler, Togan Tokaç, Toprak Avcıbaşı’nın temsil ettiği, Turan Can Uyar’ın kaptanlığını yaptığı Türkiye 16 Yaş Erkek Milli Takımı, şampiyonadaki son maçında Rusya ile karşılaştı.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan milliler, organizasyonu 5. sırada tamamladı.

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