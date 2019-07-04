Türkiye - Şili: 3-0

İSTANBUL (DHA)

SALON: Stozice

HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Mirko Jankovic (Sırbistan)

TÜRKİYE: Adis, Burutay, Yiğit, Oğzuhan, Arslan,Doğukan, Burak (L) (Ertuğrul Gazi, Volkan (L), Metin, Oğulcan)

ŞİLİ: Parraguirre, Uteau, Araya, Parraguirre, Bonacic, Banda, Castillo (L) (M.Parraguirre, Mardones, Soltau)

SETLER: 25-13, 25-22, 25-22

SÜRE: 81 dakika (21, 30, 30)

Slovenya’nın ev sahipliğinde Ljubljana şehrinde organize edilen FIVB Challenger Kupası’nda Türkiye, A Grubu’ndaki ilk maçında Şili’yi 3-0 mağlup etti.

Milliler, Şili’yi 25-13, 25-22 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup ederek FIVB Challenger Kupası’nda yarı finale yükselmeyi garantiledi. Erkek Milli Voleybol Takımı, A Grubu’ndaki ikinci ve son karşılaşmasında yarın TSİ ile 21.30’da ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan takım; 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılım hakkı elde edecek.

(FOTOĞRAFLI)