Türkiye - Güney Kore: 3-0

İSTANBUL (DHA) - 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan etabındaki ilk maçında bugün Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-15, ikinci seti 26-24 ve üçüncü seti de 25-20'lik skorla üstün tamamlayan ay yıldızlılar, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve turnuvaya galibiyetle başladı.

Milliler, Sırbistan etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 21.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

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