Türkiye - Fransa maçına Sloven hakem

İSTANBUL,(DHA) - Türkiye - Fransa karşılaşmasını Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yaparken maçın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak

