Türkiye - Çekya: 3-1

Türkiye - Çekya: 3-1

03 Ağustos 2019, Cumartesi 12:35
- A +
Türkiye - Çekya: 3-1

Türkiye - Çekya: 3-1

İSTANBUL,(DHA) 

SALON: Beilun
HAKEMLER: Alexey Pashkevich (Rusya), Taghrid Khattab (Mısır)
TÜRKİYE: Meryem, Zehra, Kübra, Şeyma, Hande, Cansu, Simge (L) (Fatma, Ezgi, Gözde)
ÇEKYA: Kossanyiova, Mlejnkova, Orvosova, Trnkova, Purchartova, Smidova, Dostalova (L) (Patockova, Kozubikova, Janeckova, Kopecka, Holaskova)
SETLER: 25-15, 25-22, 21-25, 25-17
SÜRE: 1 saat 50 dakika 

Çin’in ev sahipliğinde Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele eden Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, B Grubu’ndaki ikinci maçında Çekya'YI 3-1'lik skorla mağlup etti. Beilun Spor ve Sanat Merkezi’nde oynanan mücadelede rakibini 25-15, 25-22, 21-25 ve 25-17‘lik setlerle geçen milliler 2’de 2 yaptı. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’ndeki üçüncü ve son maçında yarın Türkiye saati ile 15.00’da ev sahibi Çin ile karşılaşacak. 

(FOTOĞRAFLI)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...