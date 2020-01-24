Turkish Airlines EuroLeague gecesi

Eurolegue’nin 21. haftasında iki temsilcimiz de bugün sahaya çıkacak. Play-Off şansını sürdürmek isteyen ve özellikle de evindeki maçlarda mutlak galibiyet hedefleyen Fenerbahçe Beko’nun konuğu Milano olacak. Çift maçlı haftada, sahaya tam kadro çıkan ve evindeki Asvel maçını rahat alırken Barcelona’ya kaybeden Sarı-Lacivertliler, bu kez Milano’yu elinden kaçırmamak adına mücadele edecek. Kanarya, İtalya deplasmanında 13 sayı farkla, 87-74 kaybettiği Milano karşısında sadece galibiyet değil aynı zamanda puanların eşitlendiği durumlarda rakibini geçmek için, ikili averajda da üstünlük sağlamaya çalışacak. Kanarya 8 galibiyet, 12 yenilgiyle 11. sırada yer alırken Milano ise 10 galibiyet ve 10 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor.

En son 2005’te yenmişti

‘Haftanın maçı’ kabul edilen Real Madrid- Anadolu Efes mücadelesinde ise nefesler tutulacak. Barcelona, Baskonia ve Valencia olmak üzere bu sezon 3 İspanya deplasmanından zaferle dönen Anadolu Efes bu seriye bir de Real Madrid’i eklemeye çalışacak. Lacivert-Beyazlılar’ın, güçlü rakibini 15 yıldır dış sahada yenemediği de eklenirse, Ataman’ın öğrencileri galibiyet için elinden geleni yapacak. Efes, Real Madrid’i dış sahada en son 2005’te normal sezonda (72-57) yenmişti.

Bu sezon İstanbul’daki mücadeleyi 76-60 kazanan Efes ayrıca, zirve yarışında takipçisi olan Real Madrid’le arasındaki galibiyet farkını da artırmaya çalışacak. 17 galibiyet, 3 mağlubiyetle Efes lider koltuğunda bulunurken, Eflatun-Beyazlılar ise 15 galibiyet 5 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.