ANTALYA (DHA) - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) himayesinde bu yıl Antalya'da 3'üncüsü düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open'ın açılış töreni Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen törende, turnuvanın geçen yılki şampiyonu Bosna Hersekli Damir Dzumhur ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu, antik tiyatroda oluşturulan mini tenis sahasında gösteri maçı yaptı. Gösteri maçına Türk sporcular Cem İlkel ve Yankı Erel'in yanı sıra İtalyan tenisçi Lorenzo Sonego da katıldı.

MÜNİR KARALOĞLU: ANTALYA, BÜTÜN OLİMPİK SPORLARIN KAMP MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Vali Münir Karaloğlu, bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Antalya'da çok önemli spor organizasyonları yapıldığını değinen Karaloğlu, "Geçen yılın açılış vuruşunu Perge Antik Kenti'nde yapmıştık. Bu yıl da Aspendos Antik Tiyatro'da yaptık. Bu ince düşüncelerinden dolayı organizasyon yetkililerine teşekkür ediyorum. Kentteki büyük organizasyonlarla kentin kültürünü ve tarihini biraya getirerek, paket halinde insanlığa sunmak istiyoruz" dedi. Antalya'da organizasyon sayısını artırmak istediklerinin altını çizen Vali Karaloğlu, "Bu tür büyük spor organizasyonlarıyla hem kente gelen insan sayısını artırmak, hem de kentteki turizm sezonunu uzatmak istiyoruz. Antalya, sadece futbol kamp yeri değil, bütün olimpik sporların kamp merkezine yavaş yavaş dönüşüyor. Bu tür organizasyonlar da bu amaca hizmet ediyor." diye konuştu.Vali Münir Karaloğlu son olarak turnuvaya katılan sporculara başarı dileklerinde bulundu.

DZUMHUR: BURADA OLMAKTAN İNANILMAZ MUTLUYUM

Bosna Hersekli tenisçi Damir Dzumhur ise Antalya'ya uzun yıllardır turnuvalar için geldiğini aktararak, "Antalya'yı çok seviyorum. Biz Türk kültürüne alışığız. Yaklaşık 500 yıl Osmanlı himayesinde yaşadık. Burada olmaktan inanılmaz mutluyum" ifadelerini kullandı.

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