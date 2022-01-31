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Türkgücü iflas başvurusunda bulundu

3. Lig kulübü Türkgücü Münih, Münih Bölge Mahkemesi'nde iflas davası açılması için başvuruda bulundu.

31 Ocak 2022, Pazartesi 21:28 Son Güncelleme:
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Türkgücü iflas başvurusunda bulundu

Türkgücü yönetiminin yaptığı basın açıklamasında, "Başlangıçta vaat edilen hissedar fonları akmayınca, iflas davasının açılması kaçınılmaz hale geldi" denildi.

İflasın mahkeme tarafından onaylanması durumunda Türkücü'nün 9 puanı silinerek küme düşeceği belirtildi.

Kulübün yaşadığı son mali krizi Başkan Hasan Kıvran'ın para desteğiyle kurtarılmış, gözler tekrar başkana çevrilmişken, bu kez beklenen destek gelmedi.

Münih Türkücü'nün mali krizden çıkabilmesi için acilen çok sayıda sponsora ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

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