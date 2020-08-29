Bursa'da gerçekleşen Turkcell Süper Lig finalleri sonuçlandı. Atletizmin en önemli organizasyonunda Fenerbahçe, 11 yıl aradan sonra hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyon olma başarısını gösterdi.

Türk atletizminin en önemli organizasyonu Turkcell Süper Lig, Bursa’daki finalle sonuçlandı. Fenerbahçe, 11 yıl aradan sonra iki şampiyonluk birden kazanırken, ENKA iki ikincilik kazandı. Kürsüyü kadınlarda Beşiktaş, erkeklerde ise ilk kez bu sevinci yaşayan İstanbul BBSK tamamladı. Sarı-lacivertliler, erkeklerde 291, kadınlarda ise 296 puan toplayıp zirveye yerleşti.

Kadınlar Ligi’nin şampiyonluğu son yarışta belirlenirken, 4400 yarışında takımın son koşucusu olarak piste çıkan kaptan Emel Şanlı-Kırçın’ın çizgiyi ilk sırada geçmesiyle birlikte sarı-lacivertli takım çok büyük bir sevinç yaşadı. ENKA, yıllardır büyük mücadele içine giriştiği Fenerbahçe’nin bu kez iki puan arkasında kaldı ve ligi ikinci olarak tamamladı. Fenerbahçe, erkeklerde ise ikinci gün yapılan 10 yarışmanın 6’sını kazanarak, ezeli rakibi ENKA ile arasındaki puan farkını 16’ya kadar çıkardı.

Kadınlarda Beşiktaş, erkeklerde İBBSK

Yarışmaların tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk kupasını Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar takdim etti. Sarı-lacivertli takımın atletleri, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşarken, takımlarının müzesine erkeklerde 21’inci, kadınlarda ise 11’inci lig kupasını taşıdılar. Ligde ikincilikleri alan ENKA’yı takip eden takımlar ise kadınlarda Beşiktaş, erkeklerde de İstanbul BBSK oldu. Kadınlar liginin gediklilerinden Beşiktaş, başından beri üçüncü sırada götürdüğü ligde bir kez daha kürsüye çıkarken, pist takımının henüz üç yıllık mazisine karşın Süper Lig’de Galatasaray’ı geçip üçüncü olan İstanbul BBSK da önemli bir başarı gösterdi.

Süper Lig yarışmaları sonunda erkeklerde TSK Gücü ile son kademeden çekilen Kocaeli BŞB Kağıtspor, kadınlarda ise Tokat Anadolu Gençlik ve Seyhan Belediyespor ligden düşen takımlar oldular. Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren Momentum Spor ise 1 puanla ligde kalmayı başardı.

Ligin ikinci gününde iki de Türkiye rekoru yenilendi. Erkekler 100 metrede Umut Uysal, 10.43 ile Aykut Ay’a ait Türkiye U20 rekorunu kırarken, sırıkla atlamada da Ersu Şaşma’dan 5.52 ile yeni U23 rekoru geldi.