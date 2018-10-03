Türkiye’nin en uzun soluklu yelken organizasyonlarınan biri olan ve bu yıl 17.’si düzenlenen Turkcell Platinum Bosphorus Cup Yelken Yarışması için 10 ülkeden, 80 yelkenli ve 800 yelkenci 29-30 Eylül tarihleri arasında İstanbul Boğazı’nı şölen alanına çevirdi.

Bosphorus Cup’da 15 yaşındaki liseli gençlerden oluşan Yıldızlar Takımı Sailing Akademi - MEF Lise Yelken Takımı büyük bir başarıya imza atarak bir ilki gerçekleştirdi ve grubunda birinci oldu.

Yıldızlar Takımı Sailing Akademi genel koordinatörü Cüneyt Malkoç, henüz bir yıllık bir takım olan MEF Lise Yelken Takımı’nın önümüzdeki yıllarda da çalışmalarının devam edeceğini söyledi. İlk defa katıldıkları yarışmada “Boğaz Yarışı Destek Sınıfı” birincisi olan

6 kişilik takımın yaş ortalaması henüz 15 olması, bu genç sporcuların ileride büyük başarılar kazanacağının göstergesi olacaktır.