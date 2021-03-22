Turkcell Kadınlar 1. Ligi’nde heyecan 17 Nisan’da başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, lig organizasyonu, İçişleri Bakanlığı genelgeleri, Sağlık Bakanlığı önerileri ve sağlık kurulunun değerlendirmelerine bağlı olarak Kovid-19’a yönelik önlemleri içeren talimat maddeleri dahilinde, gerekli sağlık ve hijyen koşulları ile test protokol, sayı ve prosedürlerine bağlı kalınarak kontrollü bir düzende gerçekleşecek.

Turnuva yapısı içinde her müsabakada TFF’yi temsilen sağlık tedbirleri kontrolörleri, Kovid-19 salgın tedbirlerine uyulması konusundaki sürecin yürütülmesini sağlamak için görev yapacak.

"Turkcell Kadınlar 1. Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu" olarak adlandırılacak ligin statüsünün de yer aldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Turkcell Kadınlar 1. Ligi’nde bu sezon, 1. Lig’de yer alan 16 takımın 2019-2020 sezonunda bulundukları sıralamaya göre 4 ayrı torbaya ayrılması ve yapılacak kura çekimi sonrası oluşacak gruplara göre gerçekleşecek. Birinci turda takımlar, 4’erli gruplarda tek devre lig usulü müsabakalar yapacak. Grup müsabakalarında ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finallerde yer alma hakkını elde edecek. Çeyrek finallerden itibaren müsabakalar eleme usulü gerçekleştirilecek. Yarı final müsabakalarında mağlup olan takımlar 3’üncülük, galip gelen takımlar ise şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye şampiyonu olacak takım, 2021-2022 sezonunda ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkını kazanacak."