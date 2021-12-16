Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ndeki heyecan derbi ile başlıyor

Yeni sezon, son şampiyon Beşiktaş ’ın yanı sıra Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor’un da aralarında yer aldığı 24 takımla oynanacak. Normal sezonu on ikişer takımdan oluşacak 2 grupta çift devreli lig usulü seklinde gerçekleştirileceği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde, normal sezon heyecanında ilk hafta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde yeni sezon heyecanı 18 Aralık’ta oynanacak derbi maçla başlıyor. 2021-22 sezonunda aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un da olduğu 24 takım şampiyonluk mücadelesi vereceği ligde ilk hafta Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Sonucu merakla beklenen maç 15.00’te başlayacak.

Normal sezonu 12’şer takımdan oluşacak 2 grupta çift devreli lig usulü şeklinde oynanacak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde, tüm ilk hafta mücadeleleri 18 -19 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2022 Sezonu İlk Hafta Programı:

A GRUBU

18 ARALIK 12:00 1207 Antalyaspor - Karadeniz Ereğli Belediyespor 13:00 Ankara BB Fomget Gençlikspor – Kireçburnu 13:00 Altay - Fatih Vatanspor 13.00 Kocaeli Kadın Futbol Kulübü - Ataşehir Belediyespor 15.00 Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı – Fenerbahçe

19 ARALIK 12.00 Amed Sportif Faaliyetler - Atakaş Hatayspor

B GRUBU

18 ARALIK 12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor – Dudullu 13.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

18 ARALIK 12.00 Hakkarigücü - Kayseri Kadın Futbol Kulübü 12.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor

13.00 Adana İdman Yurdu – Trabzonspor 13.00 Konak Belediyespor - ALG Spor