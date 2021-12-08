İlk kez 24 takımla Süper Lig adı altında düzenlenecek organizasyonda normal sezon maçları 12’şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre oynanacak. 22 hafta sürecek normal sezonun ardından play-off ve play-out karşılaşmalarıyla sezon tamamlanacak. Geçen sezon Turkcell Kadınlar Futbol Ligi maçlarını izleyicilerle buluşturan D-Smart özel röportajlarla kura çekimini ekrana getirecek. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş dışında, Fenerbahçe , Galatasaray , Trabzonspor, Hatayspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Karagümrük gibi kulüplerde kadın takımlarını kurarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele edecek.

Kura çekimi heyecanı Riva’dan canlı yayınla perşembe saat 11’den itibaren D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta yaşanacak.