Yoğun katılımın gözlendiği organizasyonda, 30'dan fazla ülkeden 2 bine yakın amatör ve profesyonel bisikletsever ‘’Sürdürülebilir Bir Dünya İçin’’ pedal çevirdi. Böylece yarışta spora teşvikin artması, çevresel sürdürülebilirlik, obezite ile mücadele, engelli bireylerin toplumda yer alması, atıkların geri dönüşümü gibi katkılar da göz önünde bulundurularak sürdürülebilirlik farkındalığına dikkat çekildi.

Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve yarışa destek veren kurumların temsilcilerinin verdiği start ile 62 ve 111 kilometrelik kısa ve uzun iki parkurdan oluşan yarışta, bisiklet tutkunları Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldı.

Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçen katılımcılar, Urla'nın ardından finiş için yeniden Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Turkcell GranFondo İzmir'de, görme engelli bisikletçiler de önde yön göstericinin olduğu tandem (ikili) bisikletleriyle yarışarak bu heyecana ortak oldu.

Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, Turkcell GranFondo Serisi ile hem sporu teşvik ettiklerini hem de toplumsal fayda sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak, sürdürülebilir dünya için çok anlamlı bulduğumuz bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve bu konuda sporun birleştiriciliğiyle birlikte toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet yarışlarını destekliyoruz. Turkcell GranFondo Serisi ile engelli vatandaşlarımızın hayata eşit katılımını ne kadar desteklediğimizi de bir kez daha göstermek istedik. Bugün engelli bisiklet yarışçımız da bizlerle birlikte bu heyecanı yaşadı. Ülkemizin en güzel şehirlerinden İzmir'de bu yıl ikinci etabını gerçekleştirdiğimiz GranFondo Serisi'nin yapılmasında desteklerinden dolayı tüm kurum ve kuruluşlarla bu organizasyona sahip çıkan İzmirlilere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Turkcell İzmir Granfondo uzun ve kısa parkurlarda alınan sonuçlar şu şekilde oluştu;

UZUN PARKUR KADINLAR

1- Sevcan ALPER

2- Züleyha DİKBAŞ

3- Neriman Neydan ELDEN KÖŞKER

UZUN PARKUR ERKEKLER

1- Gökhan UZUNTAŞ

2- Ahmet EREN

3- Emre URAL

KISA PARKUR KADINLAR

1- Kübra Nur PINARAK

2- Meltem KILIÇ

3- Aylin YÜCE

KISA PARKUR ERKEKLER

1- Nurettin Emre ORUÇ

2- Murat USLU

3- Şevket ÖZER