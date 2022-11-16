Turkcell eMilli Takım Seçmeleri’nde heyecan Büyük Final’de yaşanacak

Türkiye’de sporun en büyük destekçisi Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği eMilli Takım’ın Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda yol haritası belli oldu. Yoğun bir takvime girecek olan ay-yıldızlılar için milli takım oyuncu seçmeleri ilk olarak 3-4 Kasım tarihlerinde Avrupa’da yaşayan eFutbolcularla başlarken, ay-yıldızlı formayı üzerine geçirmek isteyenler, 7-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Turkcell eMilli Takım Türkiye Elemeleri ile kıyasıya bir mücadele verdi.

eMilli Takım için büyük gün

Elemeleri başarılı bir şekilde geçen eFutbolcular büyük finalde karşı karşıya gelecek. Turkcell eMilli Takım Seçmeleri Büyük Final’i 17 Kasım’da TFF Riva Tesisleri’nde çevrim dışı olarak düzenlenecek. Büyük finalin ardından ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazanan oyuncular belli olacak. Turnuva 12.00 - 20.00 saatleri arasında twitch.tv/TFF1923 kanalı ve Türkiye Futbol Federasyonu Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

Dünya Kupası elemeleri Aralık’ta başlıyor

2023 yılının en büyük espor mücadelesi ise Temmuz’da düzenlenecek Dünya Kupası olacak. Turnuva için Türkiye’nin yolculuğu ise Aralık ayında başlayacak. Elemelerinin Aralık 2022’de start alacağı ve Mart 2023’e kadar süreceği turnuvada, olası play-in maçları Nisan, play-off’lar ise mayıs ayında gerçekleştirilecek.



