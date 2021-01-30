Turkcell eMilli Takım PES21 seçmeleri tamamlandı

2021 yılının Mart ayında başlayacak olan ve UEFA’nın düzenlediği eEuro 2020 turnuvasında ülkemizi temsil edecek oyuncular belli oldu.

Ali Doğan Barutçu, Emir Ünal, Erman Gökdemir ve Mücahit Sevimli rakiplerini eleyerek ay yıldızlı formayı giyme hakkı elde etti. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan Turkcell eMilli Takım Seçmeleri’nde eMilli Takıma seçilen isimler ödüllerini milli formayı en çok giyen Rüştü Reçber’den aldı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen Turkcell eMilli Takım seçmeleri neticesinde seçilen oyuncular, eMilli Takımımızın 15 Mart tarihinde oynayacağı eEuro 2020 Grup Elemelerinde mücadele edecek.

eMilli Takımımız, 8 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşecek kura çekimi sonrası oynanacak maçlarda rakiplerine üstünlük sağlaması durumunda 9-10 Temmuz tarihlerindeki eEuro 2020 finallerine katılmaya hak kazanacak.