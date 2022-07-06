Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda büyük bir başarıya imza attı. Oran kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı atletler 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile katıldığı branşlarda 15 madalya topladı. Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları’nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını da Oran’da elde etmiş oldu.

Oran’a 38 sporcu ile giden Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları tarihinde ilk kez madalya sıralamasında zirveyi elde etti. İşte Türkiye’ye büyük başarıyı getiren sporcular ve madalyaları:

ALTIN MADALYA Jak Ali Harvey 100 metre Ramil Guliyev 200 metre Yasmani Copello 400m engelli Özkan Baltacı Çekiç atma Ersu Şaşma Sırıkla atlama Ekaterina Guliyev 800 metre Yasemin Can 5000 metre

GÜMÜŞ MADALYA Ramil Guliyev 100 metre Tuğba Danışmaz Üç adım atlama Kıvılcım Kaya Çekiç atma Eda Tuğsuz Cirit atma Erkek Takımı 4×100 metre

BRONZ Özlem Becerek Disk atma Kadın Takımı 4×400 metre Erkek Takımı 4×400 metre