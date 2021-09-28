Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Engelli Yelken Branşı Teknik Kurul Üyesi Emrah Sürmen, AA muhabirine, branşın son 5 yılda büyük bir ivme kazandığını söyledi. Engelli yelkenin yaygınlaşma faaliyetlerine çok önem verdiklerini anlatan Sürmen, sporcu sayısının her yıl katlanarak arttığını aktardı.

Sürmen, uluslararası organizasyonlara katılmaya başladıklarını belirterek, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ettiklerini vurguladı.

Engelli yelken branşının, hem bu yıl düzenlenen 2020 Tokyo hem de 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda yarışlara dahil edilmediğini hatırlatan Sürmen, "Bütün ülkelerin en çok önemsediği organizasyon olimpiyatlardır. Yelken paralimpik bir sınıftı ve Paralimpik Oyunlar’da yeri olan bir branştı. Buradan umarım müjdesini vermiş oluruz. Branş büyük ihtimalle 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nın içinde olacak. Buna hazırlanıyor olacağız. Çok iyi sporcularımız var." diye konuştu.

Dünya Yelken Federasyonu ve Uluslararası Paralimpik Komitesi ile görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Sümen, 2028 için umutlarının yüksek olduğunu söyledi.

Paralimpik Yelken Milli Takımı Antrenörü Armağan Koç da yeni bir branş olmalarına rağmen çok hızlı ilerlediklerini ifade etti.

Branşın Paralimpik Oyunlara dahil edilmesine yönelik dünya genelinde önemli çalışmalara yapıldığını kaydeden Koç, şöyle konuştu:

"Engelli yelken, Paralimpik Oyunlar’dan çıkarılmıştı ama şu anda 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’na tekrar dahil edilmesi için dünya genelinde ciddi bir lobi yapılıyor. Çalışmalar çok olumlu gidiyor. Süreci takip ediyoruz. Biz de dünya genelinde engelli yelken branşının Paralimpik Oyunlara girmesi için çalışmalara katılıyoruz. Büyük ihtimalle 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nda yelken branşı tekrar yer alacak. Her sporcunun ve antrenörün nihai hedefi, olimpik düzeyde yarışmalara katılmak. Bu konuda ciddi bir heyecanımız var. 2028 Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi temsil etmeyi umuyoruz."