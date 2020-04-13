Türk Voleybolu evinde çalışıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle spor durma noktasına geldi. Voleybolda da takvimler adeta alt-üst oldu. Avrupa’nın salgının merkezi haline gelmesi, Avrupa Voleybol Konfederasyonu harekete geçmiş ve 17 Mart’tan itibaren tüm kupa maçları askıya alınmıştı. Hemen ardından Türkiye’de de ligler ertelendi. Tabii gün geçtikçe vaka ve ölümlerin artması durumu daha vahim hale getirdi.

Spor durdu sporcular durmadı

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan ve A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın da mücadele edeceği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları da 2021 takvimine ertelendi. Her şeye rağmen; spor sahada dursa da sporcular durmadı, karantinaya rağmen evlerinde hazırlıklarını sürdürdü. Voleybolcular da evlerinde online antrenmanlara başladı. Türkiye Ligi’nde forma giyen sporcular sadece hazırlık değil aynı zamanda kulüpleriyle birlikte sosyal sorumluluk için ‘Evde Kal’ çağrısında bulundu, yardım kampanyalarına katıldı. Tüm sporculara örnek olması adına bazı kulüp oyuncuları evdeki bir günü anlatırken bazıları da altyapı oyuncularını motive etmek adına, A takım oyuncularıyla video konferanslar düzenledi...

Eczacıbaşı’nın sporcuları da voleybolsuz geçen dönemi eğlenceli hala getirmek amacıyla CEV’in başlattığı ‘Pass the Time (Zamanı Geçir)’ kampanyasıyla karantinadaki herkese örnek oldu. Takımın ABD’li oyuncusu Lauren Gibbemeyer ile Melis Durul evde geçirdiği zamanı anlattı. İki sporcu da kulüp tarafından uygulanan antrenman programlarını uyguladıklarını söyledi. Köpeğiyle poz veren Gibbemeyer, meditasyon ve günlük tutmanın psikolojisine iyi geldğini söylerken Durul da takipçilerine ahşap boyama veya resim yapmaları önerisinde bulundu. Lütfen kendinizi, ailenizi ve tüm sevdiklerinizi düşünerek evde kalın ve bugünleri hep birlikte aşacağımıza inanın” dedi.

VAKIFBANK

Sultanlar Ligi’ni lider bitiren VakıfBank’nın kaptanı Melis Gürkaynak, salgını nedeniyle çalışmalarına evden devam eden altyapı oyuncularıyla videokonferansta buluştu. Gürkaynak, “Hep beraber evde kalarak, bu zor süreci de atlatacağız. İyi olursanız, çok çalışırsanız, mutlaka iyi bir yerde olursunuz” diyerek onlara moral verdi. VakıfBank’ın altyapı oyuncularından Defne Mine Arlıel de ara verilen süreçte spordan da sanattan da vazgeçmiyor. Smaçör pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu voleybolcu antrenmanlarına devam ettiği gibi piyano çalarak hünerlerini gösterdi. Genç sporcu, ‘The Pianist’ filmindeki ‘Nocturne In C Sharp Minor’ eserini çalarak sosyal medyada herkesin moral bulması için küçük bir resital verdi.

Efeler Ligi’nde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe HDI Sigorta bireysel çalışmalarını evde sürdürüyor. Kaptan Ulaş Kıyak ‘Evde Kal çağrısı yaparken, tecrübeli oyuncu Emre Batur da ‘Bahanelere sığınmayalım’ diyerek antrenman tavsiyelerinde bulundu.

Galatasaraylı milli voleybolcu Doğukan Ulu’nun çağrısı ile harekete geçen voleybolcular, salgın nedeniyle maddi anlamda zorluk çeken ailelere kira yardımında bulunmak için birlik oldu. Ulu takım arkadaşı Burak Mert’le birlikte sosyal medyada başlattığı yardım çağrısına Fenerbahçe, Halkbank, İBBSK, Spor Toto, Arkasspor ve birçok sporcu destek olmaya karar verdi.

HALKBANK

Atletik performans ekibinin hazırladığı hazırladığı programlar doğrultusunda her sabah video kamera sistemi ile bir araya gelen Halkbank antrenmanlarına devam ediyor. Takımın genç oyuncularından Furkan Aydın da “Tecrübeli kondisyonerlerimizin hazırladığı programlar dahilinde çalışmalarımızı evlerimizde sürdürüyoruz” dedi.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası Voleybol Takımı, online antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatice Yücel