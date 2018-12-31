Türk voleybolu 2018’de başarılarına devam etti

Türk voleybolu 2018 yılında başarılarına devam etti. Türkiye’nin uluslararası organizasyonlarda en fazla başarı elde ettiği branş olan voleybolda, Türk temsilcileri iyi sonuçlar almayı 2018’de de sürdürdü.

Kulüpler düzeyinde kadınlarda Avrupa’nın en önemli iki organizasyonunda zirveye Türk takımları çıktı. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi’nde, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı ise CEV Kupası’nda şampiyonluğu kazandı.

VakfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda da şampiyonluğu elde etti.

Milli takımlarda ise Türkiye, kadınlarda FIVB Uluslar Ligi’nde gümüş madalya, erkeklerde CEV Avrupa Ligi Altın Kategori’de bronz madalya aldı.

- VakıfBank, Avrupa’nın en büyüğü

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde Türkiye’den VakıfBank ile Galatasaray mücadele etti. Galatasaray’ın yarı finalde elendiği organizasyonda VakıfBank finale yükseldi.

Sarı-siyahlılar, finalde Romanya temsilcisi CSM Volei Alba’yı 3-0 yenerek şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

VakıfBank, Avrupa’nın bir numaralı kupasını üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez müzesine götürmeyi başardı.

- VakıfBank, dünyanın zirvesinde

VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda altın madalyaya uzandı.

Çin’in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde son şampiyon VakıfBank, Brezilya’nın Minas takımıyla karşılaştı.

Mücadeleyi 3-0 kazanan VakıfBank, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu.

Son altı Dünya Şampiyonası’nda üç kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı unvanını aldı.

Bir diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı VitrA ise organizasyonda üçüncülüğü elde etti.

- Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Kupası’nda şampiyon

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası’nda şampiyon oldu.

Voleybolda Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda mücadele eden turuncu-beyazlı ekip, finalde Belarus temsilcisi Minchanka’yı geçerek şampiyonluğa ulaştı.

- Kadın Milli Takımı, gümüş madalya aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi’nde gümüş madalya kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, FIVB Uluslar Ligi 6’lı Finaller’de mücadele etti.

Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonda yenilenmiş kadrosuyla yer alan Türkiye, finalde son dünya şampiyonu ABD ile karşılaştı. Karşılaşmayı 3-2 kaybeden milliler, ikinci oldu ve gümüş madalya aldı.

- Erkek Milli Takımı’ndan bronz madalya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori’de üçüncü oldu.

Çekya’nın Karlovy Vary şehrinde düzenlenen organizasyonun üçüncülük mücadelesinde Türkiye, Portekiz ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı 3-2 kazanarak turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

- Okul sporlarında dünya şampiyonluğu

22. ISF Dünya Okul Sporları Voleybol Şampiyonası’nda Erkek Milli Voleybol Takımı, şampiyonluğa ulaşırken, Kız Milli Voleybol Takımı ise 3. oldu.

Çekya’nın Brno kentinde 32 ülkeden 61 takımın katıldığı şampiyonada Türk sporcular başarılı bir performans sergiledi.

Erkek Milli Voleybol Takımı, sırasıyla Belçika, Tayvan, Slovakya, İtalya ve Sırbistan’ı yenerek finale yükseldi. Milliler, büyük bir çekişmeye sahne olan final maçında Almanya’yı 3-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, erkeklerde ilk kez ISF Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Kız Milli Voleybol Takımı ise şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

- Mehmet Akif Üstündağ: "Bundan daha güzel bir yıl olamaz"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, altın bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk voleybolunun 2018’de kulüpler ve milli takımlar bazında önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak, "VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi ile FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, Eczacıbaşı VitrA ise Kadınlar CEV Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı. Kulüpler bazında Avrupa ve dünyanın en büyük kupalarına sahip olduk. CEV’in ve FIVB’nin de belirttiği üzere Avrupa ve dünyada ilk sıradayız. Bundan daha güzel bir yıl olamaz." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin yanı sıra milli takımlar düzeyinde de çok önemli bir altyapı çalışmasıyla önemli zaferler elde ettiklerini bildiren Mehmet Akif Üstündağ, şunları kaydetti:

"A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi’nde ilk kez final oynadı ve gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Gençleştirilmiş bir kadroyla 2019 Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın hazırlığı yapılıyor. Altyapılarda, Balkanlarda hep üst sıralarda yer aldık, Avrupa şampiyonalarında ise önemli başarılar elde ettik. 2018’in Türk voleybolu için çok güzel bir yıl olduğunu düşünüyorum. Önemli ve altın bir yılı geride bıraktık. 2019’un da aynı başarılarla geçmesini temenni ediyorum."

AA