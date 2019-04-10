Türk ve Rus askeri heyetlerinden Beşiktaş'a ziyaret

Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta dün özel bir misafir grubu vardı. Türk ve Rus askeri heyetleri Siyah Beyazlı kulübü ziyaret etti.

10 Nisan 2019, Çarşamba 06:25
- A +
Türk ve Rus askeri heyetlerinden Beşiktaş'a ziyaret

Siyah-Beyazlılar’ın Vodafone Park’ta dün özel bir misafir grubu vardı.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Yöneticilerimiz Erdal Karacan ve Levent Çifter’in de yer aldığı ziyarette; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanı Hakim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu ve Rusya Ordu Başsavcısı Korgeneral Georgieviç Petrov öncülüğündeki Türk ve Rus askerleri Vodafone Park’ta ağırlandı. Karacan, konuklarıyla birlikte Beşiktaş JK Müzesi’ni ziyaret etti ve Vodafone Park’ı gezdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi” denildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.