Siyah-Beyazlılar’ın Vodafone Park’ta dün özel bir misafir grubu vardı.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Yöneticilerimiz Erdal Karacan ve Levent Çifter’in de yer aldığı ziyarette; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanı Hakim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu ve Rusya Ordu Başsavcısı Korgeneral Georgieviç Petrov öncülüğündeki Türk ve Rus askerleri Vodafone Park’ta ağırlandı. Karacan, konuklarıyla birlikte Beşiktaş JK Müzesi’ni ziyaret etti ve Vodafone Park’ı gezdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi” denildi.