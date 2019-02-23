Türk tenisçi Ayşegül Mert'ten kariyer ilki

Türk tenisçi Ayşegül Mert, Pakistan’da düzenlenen ITF Gençler Turnuvası’nda şampiyon oldu.

23 Şubat 2019, Cumartesi 17:00
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Türk tenisçi Ayşegül Mert'ten kariyer ilki

Türk tenisçi Ayşegül Mert, Pakistan’da düzenlenen ITF Gençler Turnuvası’nda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2004 doğumlu Ayşegül Mert, ITF gençler kariyerinin ilk zaferini Pakistan’ın başkenti İslamabad’da katıldığı "Grade 5" seviyesindeki turnuvada elde etti.

Üç numaralı seribaşı olarak mücadele ettiği turnuvada hafta boyunca sadece tek set kaybeden Ayşegül, şampiyonluk maçında Rus Arina Valitova ile karşılaştı.

Final maçından 6-3 ve 6-1’lik setlerle 2-0 galip ayrılan Ayşegül, teklerde şampiyonluğa ulaştı.

AA

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