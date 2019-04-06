Türk Telekom Stadı’ndan bir kez daha Didier Drogba geçti... Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Drogba, Yeni Malatyaspor maçını tribünde izledi. Karşılaşma öncesi yönetim tarafından kendisine plaket takdim edilen Fildişi Sahilli futbolcu, tribünlerin çağrısına karşılık verdi. Tüm stada üçlü çektiren Drogba’nın heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Taraftarın sevgi gösterisi eşliğinde sahada dolaşan Drogba, teknik heyetle sarılarak hasret giderdi. Bir süre Belhanda ile sohbet eden efsane futbol adamı için devre arasında da taraftarlar arasında tam bir imza alma ve fotoğraf çektirme yarışı vardı.

Başkan Cengiz’den işbirliği yorumu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Dünyanın en tepesine doğru yürüyüşe devam etmeye çalışıyoruz. Fransa’da Nice Kulübü Başkanı Sayın Alex ile de Avrupa futbolunda stratejik iş birliği planlıyoruz. Biliyorsunuz daha önce Manchester City ile bu tip bir kontak kurduk. Onu geliştireceğiz” diye konuştu.

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