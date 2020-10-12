Türk Telekom’dan bir haftada ikinci galibiyet

ING Basketbol Süper Ligi’nde üçüncü hafta mücadelesinde Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu. Maça iyi başlayan başkent temsilcisi, ilk çeyreği 31-22 üstün tamamladı ve soyunma odasına da 55-42’lük üstünlükle girdi.

Türk Telekom, üçüncü çeyrekte de etkili bir oyun sergiledi. Boyalı alanda Michael Eric’in sayılarıyla sonuca giden başkent ekibi, hakem molasına 67-53 önde girdi. Mola dönüşü iki takım da sayı kaydetti ve üçüncü çeyreğin sonucu 73-63 Türk Telekom lehine belirlendi.

Final çeyreğinde Türk Telekom, takım disiplininden kopmadı ve bitime dört dakika kala farkı 15 sayıya getirerek 89-74’lük üstünlüğü yakaladı. Hücumda ve savunmada sert bir görüntü çizen konuk ekip, müsabakadan 97-88 galip ayrıldı.

Türk Telekom, söz konusu sonuçla, Darüşşafaka Tekfen galibiyeti sonrası ING basketbol liginde aynı hafta içindeki ikinci galibiyetini aldı.