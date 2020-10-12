Türk Telekom’dan bir haftada ikinci galibiyet
Süper Lig’de deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaşan Türk Telekom, rakibini 97-88 mağlup etti. Türk Telekom, söz konusu sonuçla, Darüşşafaka Tekfen galibiyeti sonrası ING basketbol liginde aynı hafta içindeki ikinci galibiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi’nde üçüncü hafta mücadelesinde Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu. Maça iyi başlayan başkent temsilcisi, ilk çeyreği 31-22 üstün tamamladı ve soyunma odasına da 55-42’lük üstünlükle girdi.
Türk Telekom, üçüncü çeyrekte de etkili bir oyun sergiledi. Boyalı alanda Michael Eric’in sayılarıyla sonuca giden başkent ekibi, hakem molasına 67-53 önde girdi. Mola dönüşü iki takım da sayı kaydetti ve üçüncü çeyreğin sonucu 73-63 Türk Telekom lehine belirlendi.
Final çeyreğinde Türk Telekom, takım disiplininden kopmadı ve bitime dört dakika kala farkı 15 sayıya getirerek 89-74’lük üstünlüğü yakaladı. Hücumda ve savunmada sert bir görüntü çizen konuk ekip, müsabakadan 97-88 galip ayrıldı.
Türk Telekom, söz konusu sonuçla, Darüşşafaka Tekfen galibiyeti sonrası ING basketbol liginde aynı hafta içindeki ikinci galibiyetini aldı.