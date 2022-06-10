Fenerbahçe 'nin eski asistan koçu Erdem Can, NBA 'de Utah Jazz ile geçirdiği 1 sezonun ardından Türkiye'ye döndü. Erdem Can, Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'un yeni başantrenörü oldu.

Türk Telekom'un açıklamasında resmî imzaların atıldığı belirtildi. Ankara ekibi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Telekom Basketbol Takımımız’ın yeni Başantrenörü Erdem Can’la imzalar atıldı! Yeni sezonda, yepyeni heyecanları ve başarıları birlikte yaşamak dileğiyle. Heyecanlı ve mutluyuz. Ailemize hoş geldin koç"

Asistan koç olarak kariyerine Türk Telekom'da başlayan Erdem Can, daha sonra Olin Edirne'de görev yapmıştı. 2012-21 arasında Fenerbahçe'de çalışan Erdem Can, 2021-22 sezonunda ise Utah Jazz'de Quin Snyder'ın ekibinde yer almıştı.