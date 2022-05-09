ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'da başantrenör Henrik Rödl ile yollar ayrıldı.

Sezonu 12 galibiyet, 18 mağlubiyet ile tamamlayarak Play-Off dışında kalan Türk Telekom ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Türk Telekom’dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımızın Başantrenörü Henrik Rödl ile yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

Tokyo Olimpiyatlarında Almanya A Milli Takımıyla çeyrek final oynama başarısı da gösteren başantrenör, uzun yıllar formasını terlettiği Alba Berlin’de antrenörlük kariyerine başlamış, 2 yıl boyunca bu görevini sürdürmüştü. Tecrübeli antrenör, 2010 yılında TBB Trier takımıyla anlaşıp, 5 yıl boyunca görevinde kalmış ve 2017 yılında ise Almanya A Milli Takımı başantrenörlüğü görevini üstlenmişti. Henrik Rödl, Aralık 2021'de Türk Telekom'un başında geçmişti.



