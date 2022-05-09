Türk Telekom'da, başantrenör Henrik Rödl ile yollar ayrıldı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'da başantrenör Henrik Rödl ile yollar ayrıldı. Sezonu 12 galibiyet, 18 mağlubiyet ile tamamlayarak Play-Off dışında kalan Türk Telekom ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'da başantrenör Henrik Rödl ile yollar ayrıldı.
Sezonu 12 galibiyet, 18 mağlubiyet ile tamamlayarak Play-Off dışında kalan Türk Telekom ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Türk Telekom’dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Takımımızın Başantrenörü Henrik Rödl ile yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."
Tokyo Olimpiyatlarında Almanya A Milli Takımıyla çeyrek final oynama başarısı da gösteren başantrenör, uzun yıllar formasını terlettiği Alba Berlin’de antrenörlük kariyerine başlamış, 2 yıl boyunca bu görevini sürdürmüştü. Tecrübeli antrenör, 2010 yılında TBB Trier takımıyla anlaşıp, 5 yıl boyunca görevinde kalmış ve 2017 yılında ise Almanya A Milli Takımı başantrenörlüğü görevini üstlenmişti. Henrik Rödl, Aralık 2021'de Türk Telekom'un başında geçmişti.