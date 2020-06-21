Türk Telekom Stadyumu’nda karton taraftarlar yerlerini aldı

Süper Lig’de seyircisiz oynanan karşılaşmalar için Galatasaray 'Sensiz Olmaz Galatasaray' kampanyası başlatmıştı. Kampanya, kombine sahiplerine özel indirim ile 123 TL’den, genel satış için 149 TL satış sunuldu. Sarı-kırmızılı taraftar da bu kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep FK ile oynanan maçta yaklaşık 6 bin karton taraftarlar Türk Telekom Stadyumu tribünlerindeki yerlerini aldı. Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen ile ocakta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant’ın fotoğrafları da yer aldı. Galatasaray, korona virüs sürecinde büyük emekleri olan sağlık çalışanları da unutmadı onların fotoğraflarını da tribünlere koydu.

Ayrıca kartonların içerisinde Teknik Direktör Fatih Terim'in torunları ile futbolcuların çocuklarının fotoğrafları da bulunuyor.