Sarı-Kırmızılı taraftarlar şampiyonluk yolundaki takımlarını yine yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşmayı tam 39 bin 576 futbolsever tribünden takip etti. Maç öncesinde Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit düşen askerlerimiz unutulmadı. Stadyumdaki tüm koltuklara Türk Bayrakları konulurken, tüm tribünlerden “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” tezahüratları yükseldi.

Sessizce oturdular

Mücadelenin ilk 3 dakikasında ise Türk Telekom Stadyumu’nda sessizlik hakimdi. Sarı-Kırmızılı futbolseverler, İdlib’de şehit düşen askerlerimizin anısına 3 dakika tezahürat yapmadı. Yerlerinde sessizce oturan Galatasaraylı taraftarlar, Donk’un 3. dakikada attığı golle ise tezahürata başladı. 12. adam görevini en iyi şekilde yerine getiren Sarı-Kırmızılılar, son düdüğe kadar bir an olsun susmadı ve galibiyette büyük rol oynadı.