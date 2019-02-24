Galatasaray - Akhisarspor maçı öncesinde sarı-kırmızılı yetkililer karşılaşmanın olumsuz havadan etkilenmemesi için her türlü önlemi alsa da Galatasaray'ın Brezilyalı kaleci antrenörü Taffarel, maç öncesi büyük tehlike atlattı.

Çatıdan zemine kütle halinde düşen ve tehlike oluşturabilecek olan kar kütlesi Taffarel'i teğet geçti. Yürekler ağza gelirken 52 yaşındaki teknik adam kısa süreli bir şok yaşadı.

Murat Akbaş