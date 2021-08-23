Sinan Gümüş, Koray Günter ve Atakan Karazor gibi oyuncuların menajerliğini yapan Ersin Akan Türk Telekom Stadı'ndan paylaşım yaptı. Akan'ın bu paylaşımı transfer iddialarını akıllara getirdi.

Galatasaray Eren ve Atakan ile ilgileniyor

Sarı-Kırmızılı takım genç forvet Eren Dinkci ve stoper Atakan Karazor ile yakından ilgileniyor. Ayrıca menajer Akan daha önce Koray Günter'i de sarı-kırmızılı takıma önermişti.

Geleceğe yatırım transferleri yapan Galatasaray'ın en az iki genç oyuncu daha kadrosuna katması bekleniyor.

Bu arada Ersin Akan son olarak Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt transferinde büyük rol oynamıştı.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr