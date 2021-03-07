MENÜ

Türk Telekom Stadı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü unutulmadı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray'ın sahasında Sivasspor'u konuk ettiği maçta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü unutulmadı.

07 Mart 2021, Pazar 19:52 Son Güncelleme:
- A +
Türk Telekom Stadı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü unutulmadı

Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli pankartlar asıldı.

Cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Özgecan Aslan, Ceren Damar, Emine Bulut, Ceren Özdemir, Vesile Dönmez, Aylin Sözer ve Selda Taş'ın fotoğraflarının yer aldığı bir pankartta, "Unutmadık, Unutmayacağız!" mesajı yazılırken, bir diğer pankartta ise "Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, öbür yarısını da kadınlar yetiştirir" mesajına yer verildi.


İlgili Haberler
Galatasaray’da Marcelo Saracchi, 5 maç sonra sahada


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...