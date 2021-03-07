Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli pankartlar asıldı.

Cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Özgecan Aslan, Ceren Damar, Emine Bulut, Ceren Özdemir, Vesile Dönmez, Aylin Sözer ve Selda Taş'ın fotoğraflarının yer aldığı bir pankartta, "Unutmadık, Unutmayacağız!" mesajı yazılırken, bir diğer pankartta ise "Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, öbür yarısını da kadınlar yetiştirir" mesajına yer verildi.







