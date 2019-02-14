Türk Telekom Stadı'nda 42 bin 722 taraftar

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Benfica karşılaşmasını toplam 42 bin 722 biletli seyirci izledi.

14 Şubat 2019, Perşembe 22:58
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Türk Telekom Stadı'nda 42 bin 722 taraftar

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray ile Benfica Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, Benfica'ya 2-1 yenilirken rövanş maçı öncesi avantajı Portekiz ekibine kaptırdı.

Bu önemli mücadeleyi izlemek için stada toplam 42 bin 722 biletli seyirci geldi. Müsabakayı az sayıda Portekizli taraftarlar da deplasman tribününde takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise maç boyunca takımlarını tezahüratlarla destekledi. 

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