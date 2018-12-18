Türk Telekom, Sırbistan deplasmanında

Türk ekibi, ULEB Avrupa Kupası C Grubu’ndaki 10. maçında yarın deplasmanda Sırbistan’ın Partizan takımına konuk olacak.

18 Aralık 2018, Salı 10:29
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Türk Telekom, Sırbistan deplasmanında

Türk Telekom, Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 10. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Sırbistan’ın Partizan takımıyla karşılaşacak.

Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00’da başlayacak.

C Grubu’nda geride kalan 9 haftada 4 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunan Türk Telekom, 4. sırada yer alırken, 3 galibiyet ve 6 yenilgiye sahip Partizan, 6. ve son basamakta bulunuyor.

İki takım arasında Ankara’da oynanan ilk karşılaşma, 77-72 Türk Telekom üstünlüğüyle sona ermişti.

AA

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