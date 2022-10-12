Türk Telekom-Paris Basketball maç sonucu: 75-90

Türk Telekom, 7Days EuroCup ilk karşılaşmasında Paris Basketball takımına 90-75 mağlup oldu.
Salon: Ankara
Hakemler: Milivoje Jovcic xx, Emilio Perez xx, Sebastien Clivaz xx
Türk Telekom: Boran Güler x, Rıdvan Öncel xx 7, Batuhan Acar x, Berk Demir xx 9, Melih Doğan x, Jerian Grant xxx 16, Alihan Demir x, Erkan Yılmaz xx 7, Nathan Sestina xx 10, Axel Bouteille xxx 16, Tyrique Jones xx 10
Başantrenör: Erdem Can
Paris Basketball: Kyle Allman xxx 22, Tyrone Wallace xx 14, Amar Gegic xxx 17, İsmael Kamagate xx 6, Mohamed Diawara x 2, Dustin Sleva x 8, Aamir Simms xx 9, Axel Toupane xx 12
Başantrenör: Will Weaver
1. Periyot: 21-10 (Türk Telekom lehine)
Devre: 42-38 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 59-59