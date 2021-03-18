Türk Telekom - Nizhny Novgorod maç sonucu: 71-84

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Nizhny Novgorod, 26-17 önde tamamladı. Rusya temsilcisi, soyunma odasına da 47-35 üstün girdi. Maçın ikinci yarısında skordaki üstünlüğünü sürdüren Nizhny Novgorod, son çeyreğine 69-49 önde girdiği karşılaşmadan 84-71 galip ayrıldı.

Türk Telekom'da Nick Johnson, 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Nizhny Novgorod'da ise Kasey Shepherd ve Anton Astapkovich, 19'ar sayıyla mücadele etti.

Bu sonuçla Türk Telekom, gruptaki üçüncü karşılaşmasında ikinci yenilgisini yaşadı. Nizhny Novgorod ise ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.