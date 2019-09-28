Türk Telekom - Galatasaray Doğa Sigorta maç sonucu: 78-66

Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında Türk Telekom sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-66 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk periyodunda etkili olan ev sahibi ekip, boyalı alanda da iyi savunma yaptı ve ilk periyodu 20-12 önde tamamladı. İkinci periyoda da hücumda etkili başlayan Türk Telekom, farkı 10 sayıya kadar çıkardı ve skoru 31-21'e getirdi.

Aldığı mola sonrası oyunda denge kuran sarı-kırmızılı takım, farkı 6'ya düşürmesine rağmen Türk Telekom devreyi 39-33 önde bitirdi. Üçüncü periyoda iyi savunma yaparak başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, farkı eritti ve Can Korkmaz'ın 3 sayılık basketiyle 41-39 öne geçti. İlerleyen dakikalarda oyunda yine üstünlüğü ele geçiren Türk Telekom son çeyreğe 56-52 önde girdi.

Dördüncü periyotta yaptığı iyi savunmayla Galatasaray Doğa Sigorta'ya sayı şansı tanımayan ev sahibi ekip, oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Farkı açan Başkent temsilcisi mücadeleden 78-66 galip ayrıldı.

DHA