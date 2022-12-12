Türk Telekom-Fenerbahçe Beko: 82-75

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında lider Fenerbahçe Beko fire verdi. 10 maçtır kaybetmeye Sarı-Lacivertliler, Ankara deplasmanında Türk Telekom'a 82-75 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe'nin eski yardımcı antrenörü Erdem Can'ın çalıştırdığı Türk Telekom ise üst üste 8. kez kazanmayı başardı.

Fark 20 sayılara kadar çıktı

Tony Taylor önderliğinde 2. çeyrekten itibaren etkili olan Türk Telekom, Jerian Grand'ın da skora katkı sağlamasıyla üstünlüğü ele geçirdi. İkinci yarıdan itibaren özellikle de savunmasıyla etkili olan Türk Telekom son çeyrekte farkı 20 sayıya kadar (73-53) çıkarttı. Ankara temsilcisi karşısında Fenerbahçe baskıyı artırıp, rakibini top kayıplarına zorladı. Kanarya farkı 5 sayılara düşürse de yeterli olmadı ve Türk Telekom, lideri Fenerbahçe'ye evinde ilk yenilgisini tattırdı.

SALON: Ülker

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Kazım Çetin

FENERBAHÇE: Motley 16, Guduric 12,Hayes-Davis 12, Metecan 9 sayı, Şehmus 9, Edwards 6, İsmet 7, Samet 2, Booker 2

TÜRK TELEKOM: Taylor 20, Grant 20, Bouteille 12, Erkan 11, Sestina 4, Jones 9, Mehmet, Rıdvan 6, Semih, Berk

1.PERİYOT: 17-19

DEVRE: 35-44

3.PERİYOT: 5