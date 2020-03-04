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Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta maç sonucu: 89-78

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Türk Telekom, sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta’yı 89-78 yenerek seride 1-0 öne geçti.

04 Mart 2020, Çarşamba 23:12 Son Güncelleme:
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Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta maç sonucu: 89-78

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Türk Telekom, sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta’yı 89-78 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyet alanın çeyrek finale yükseleceği eşleşmede 2’nci maç, 11 Mart Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Sasa Marisic (Sırbistan)

TÜRK TELEKOM: Campbell 27, Enes Taşkıran, Johnson 16, Wiltjer 9, Fall 17, Muhammed Baygül 8, Şafak Edge 3, Kadji 9, Metin Türen, Polat Kaya, Efe Beşok

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: İsmet Akpınar 12, Birkan Batuk 3, Gotcher 16, Djurisic 15, Oğuz Savaş 12, Burak Yıldızlı 14, Ömer Utku Al 6, Can Turgut, Sabahattin Can Göndür, Çağdaş Kayabaşı

1’İNCİ ÇEYREK: 28-23

İLK YARI: 45-42

3’ÜNCÜ ÇEYREK: 67-59

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